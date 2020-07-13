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«Прыгала на его грудную клетку»: В Пскове осудят избивших прохожего супругов
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«Прыгала на его грудную клетку»: В Пскове осудят избивших прохожего супругов

Троих жителей Пскова – супругов и их приятеля – осудят за причинение тяжкого вреда здоровью случайному прохожему, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Вечером 1 мая 2019 года нетрезвые супруги со своим другом гуляли по Зональному шоссе в Пскове, где увидели незнакомого мужчину. Они затащили потерпевшего в холл жилого дома и стали избивать ногами. После этого его заволокли в помещение кухни, где продолжили наносить удары ногами. При этом, как пояснили в прокуратуре, супруга прыгала на грудную клетку потерпевшего.

Троим злоумышленникам предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений). Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – лишение свободы до 12 лет. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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