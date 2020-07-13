В Псковской области субъекты МСП могут получить субсидии на средства дезинфекции с 15 июля

12:34, 13 июля 2020, ПАИ

С 15 июля в Псковской области субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации могут получить субсидии на профилактические и дезинфекционные мероприятия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, правила предоставления субсидий утверждены постановлением Правительства РФ от 2 июля 2020 года.

Подобная мера поддержки предназначена для тех организаций, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, что требует постоянных затрат на профилактические и дезинфекционные мероприятия. К ним относятся социально ориентированные некоммерческие организации в сфере дополнительного образования и субъекты малого и среднего предпринимательства в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, сфере общепита и бытовых услуг.

Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 тысяч рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тысяч рублей на количество работников в мае 2020 года. Индивидуальные предприниматели без работников получат 15 тысяч рублей.

Основными условиями получения субсидии являются:

по состоянию на 10 июня 2020 года предприятие должно быть включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

социально ориентированные некоммерческие организации должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, а образование должно быть указано в качестве основного вида деятельности;

собственники горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 номеров) должны быть включены в единый перечень классифицированных объектов туристской индустрии по состоянию на 10 июня 2020 года;

организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства;

по состоянию на 1 июня 2020 года недоимка по налогам и страховым взносам в совокупности (с учётом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) не должна превышать три тысячи рублей.

Чтобы получить субсидию, необходимо направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации по почте или подать заявку в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа 2020 года. В заявлении необходимо указать счёт, на который будут перечислены средства субсидии.

Заявление проверяется в течение трех рабочих дней. Уведомление о ходе рассмотрения заявки придёт предпринимателю выбранным способом. Если оснований для отказа нет, формируется реестр получателей субсидии и передается в казначейство для перечисления субсидии.

Субсидия предоставляется в 2020 году единоразово на безвозмездной основе.