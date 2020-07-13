0
16:05
Новая инфекционная больница и COVID-19: ПАИ-live с Верой Емельяновой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
15:58
Новые реанимобили поступили в Псковскую область (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:42
До +20 градусов похолодает в Псковской области 14 июля
15:34
176 рабочих строят инфекционное отделение в Великих Луках
15:29
В Великих Луках освятили строящуюся инфекционную больницу
15:01
Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live расскажет о строительстве новой инфекционки и реабилитации медиков
14:37
Новые реанимобили отправят на псковские посты медпомощи у федеральных трасс
Еще новости
Общество

В Псковской области появится звание «Заслуженный работник социальной защиты населения»

Фото: Андрей Степанов.

Депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии рассмотрят вопрос об утверждении нового почетного звания Псковской области «Заслуженный работник социальной защиты населения». В связи с этим члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике обсудили финансовую составляющую проекта закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О наградах Псковской области», сообщает пресс-служба регионального парламента.

В бюджете региона необходимо предусмотреть дополнительные средства на выплаты награждаемым гражданам единовременного государственного пособия в размере 25000 рублей.

Кроме того, в Псковской области предлагают снять ограничение по количеству семей, ежегодно награждаемых медалью «Родительская слава».

Ранее губернатор Михаил Ведерников пообещал социальным работникам области взять на личный контроль вопрос об утверждении нового звания. Депутаты рассмотрят предложение на 48-й сессии Собрания 14 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Новая инфекционная больница и COVID-19: ПАИ-live с Верой Емельяновой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
13 июля 2020
Новая инфекционная больница и COVID-19: ПАИ-live с Верой Емельяновой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Новые реанимобили поступили в Псковскую область (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 июля 2020
Новые реанимобили поступили в Псковскую область (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До +20 градусов похолодает в Псковской области 14 июля
13 июля 2020
До +20 градусов похолодает в Псковской области 14 июля
176 рабочих строят инфекционное отделение в Великих Луках
13 июля 2020
176 рабочих строят инфекционное отделение в Великих Луках
В Великих Луках освятили строящуюся инфекционную больницу
13 июля 2020
В Великих Луках освятили строящуюся инфекционную больницу
Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live расскажет о строительстве новой инфекционки и реабилитации медиков
13 июля 2020
Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live расскажет о строительстве новой инфекционки и реабилитации медиков
Новые реанимобили отправят на псковские посты медпомощи у федеральных трасс
13 июля 2020
Новые реанимобили отправят на псковские посты медпомощи у федеральных трасс
Новый логотип появился у Скорой помощи в Пскове
13 июля 2020
Новый логотип появился у Скорой помощи в Пскове

Идет загрузка...