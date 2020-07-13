В Псковской области появится звание «Заслуженный работник социальной защиты населения»

12:40, 13 июля 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии рассмотрят вопрос об утверждении нового почетного звания Псковской области «Заслуженный работник социальной защиты населения». В связи с этим члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике обсудили финансовую составляющую проекта закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О наградах Псковской области», сообщает пресс-служба регионального парламента.

В бюджете региона необходимо предусмотреть дополнительные средства на выплаты награждаемым гражданам единовременного государственного пособия в размере 25000 рублей.

Кроме того, в Псковской области предлагают снять ограничение по количеству семей, ежегодно награждаемых медалью «Родительская слава».

Ранее губернатор Михаил Ведерников пообещал социальным работникам области взять на личный контроль вопрос об утверждении нового звания. Депутаты рассмотрят предложение на 48-й сессии Собрания 14 июля.