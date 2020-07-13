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Пскович избил раздетую женщину скалкой и кастрюлей

Житель Пскова предстанет перед судом за причинение травм женщине с особой жестокостью, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

В прошлом году 5 марта злоумышленник пришёл в гости к знакомой, которая проживала в доме на улице Советской в Пскове. После того, как мужчина выпил спиртное, он начал избивать женщину в период с 22:00 до 6:00 6 марта. Он нанёс многочисленные удары кулаками и ногами, а также кастрюлей и скалкой по голове, туловищу и ногам потерпевшей.

В ходе избиения злоумышленник раздел женщину и стал тушить сигареты на её спине. Потерпевшая получила многочисленные раны.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 и части 1 статьи 117 УК РФ. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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