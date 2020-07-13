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Общество

Псковские депутаты поддержали продление налоговых льгот для инвесторов

Фото: Дарья Хваткова.

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов поддержал предложение о «лучшем на северо-западе льготном налоговом режиме для инвесторов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

 «Продлевается срок действия налоговых льгот для инвесторов. На наш взгляд, сейчас хорошее время, чтобы дать знак – Псковская область по-прежнему заинтересована в работе с инвесторами, в привлечении новых капиталов и готова гарантировать льготный налоговый режим», - доложил председатель комитета по экономике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.

Согласно законопроекту, при финансовых вложениях до 100 миллионов рублей период льготного налогообложения составляет 5 лет, более 100 миллионов рублей – 7 лет. Если инвестиции превышают миллиард рублей, налоговая льгота распространяется на 10 лет, более 10 миллиардов рублей – на 12 лет.

«На северо-западе это будут наилучшие условия для инвесторов по налоговым льготам», - подчеркнул Андрей Михеев. Депутаты единогласно проголосовали в поддержку введения нового налогового режима.

Члены комитета поддержали ещё одну инициативу, связанную с уменьшением налоговой нагрузки на предпринимателей – разработанный правительством проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ в части регулирования отдельных положений патентной системы налогообложения. Налогоплательщикам предложено предоставить право уменьшать стоимость патента на уплаченные страховые взносы.

«Я двумя руками голосую за этот законопроект», - прокомментировал федеральную инициативу депутат Сергей Быков. Решение комитета было таким же – поддержать. Позиция всего депутатского корпуса по проекту закона будет сформирована на завтрашней сессии.

Кроме того, депутаты поддержали просьбы других регионов о реструктуризации внутреннего долга путём конвертации обязательств перед коммерческими банками в бюджетные кредиты, а также о продлении срока действия специального режима налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. «Наши предприниматели массово выступают за введение такой отсрочки», - аргументировал позицию комитета Борис Полозов.

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