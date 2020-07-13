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Общество

Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live расскажет о строительстве новой инфекционки и реабилитации медиков

Вера Емельянова

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live в понедельник, 13 июля, в 16:00 расскажет о деталях строительства и оснащения новой инфекционной больницы, а также о том, сколько медиков пострадало в регионе от коронавируса и каким образом будет проходить их реабилитиация.

Обсудим комплектование нового медучреждения кадрами, за чей счет будет поставляться оборудование, что будет со старым зданием инфекционки в Пскове.

Смотрите в 16:00 на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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