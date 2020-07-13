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«Решил покататься»: псковича осудят за угон автомобиля

33-летнего жителя Пскова отправили на скамью подсудимых из-за угона автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Ночью 19 марта обвиняемый проходил мимо дома №39 на улице Ижорского Батальона в Пскове и решил угнать припаркованный во дворе автомобиль «ВАЗ 21061», чтобы прокатиться по улицам города.

Через незапертую заднюю пассажирскую дверь мужчина залез в салон автомобиля, после чего замкнул провода зажигания, завел двигатель и уехал. При этом у обвиняемого не было водительского удостоверения.

Уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ находится на рассмотрении в суде.

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