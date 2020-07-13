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Общество

Ученые заявили о связи между депрессией и уровнем сахара в крови

Американские медики обнаружили прямую связь между уровнем гормона стресса кортизолом и повышенным уровнем сахара в крови у людей с диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology, пишет РИА Новости.

Ученые из медицинского центра Wexner Университета и медицинского колледжа штата Огайо провели исследование среди людей, страдающих диабетом второго типа и депрессиями одновременно. Оказалось, что эти заболевания взаимосвязаны.

У здоровых людей уровень кортизола естественным образом повышается утром и падает ночью. «Но у участников с сахарным диабетом второго типа и депрессией уровни кортизола были более плоскими в течение дня на фоне высоких уровней глюкозы», - отметил руководитель исследования доктор Джошуа Джозеф.

Связь кортизола с уровнями глюкозы наблюдалась только у лиц с диабетом второго типа. Стресс и депрессия являются двумя основными причинами более плоского профиля кортизола, что затрудняет контроль уровня сахара в крови, поэтому людям с диабетом второго типа важно избегать стрессов.

«Снятие стресса — также важный и часто забываемый компонент лечения диабета. Будь то занятия йогой, прогулки или чтение книг, каждому важно найти свой способ снижения стресса и сделать это частью повседневной рутины», - подчеркнул ученый.

Доктор Джозеф продолжает исследовать связь между кортизолом и развитием диабета, планируя в дальнейшем также изучить связь гормона стресса с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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