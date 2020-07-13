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Общество

Актера Кирилла Емельянова оштрафовали за оскорбление полицейского

Фото: kino-teatr.ru.

Мировой суд Никулинского района Москвы назначил актеру Кириллу Емельнову 20 тысяч рублей штрафа за оскорбление полицейского. Об этом пишет ТАСС.

Источник агентства сообщил, что по данным следствия, Емельянов в марте этого года потерял сознание, употребляя спиртные напитки. Его знакомая вызвала скорую помощь, но на медиков он отреагировал неадекватно. Полицейских, прибывших на вызов медиков, актер начал оскорблять.

В мае мировой суд приговорил артиста к штрафу в размере 20 тысяч рублей. После этого прокуратура потребовала ужесточить наказание, но апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Кирилл Емельянов в детстве снимался в «Ералаше». Известен по своим ролям в фильмах и сериалах «Сволочи», «Кадетстсво», «Кремлевские курсанты».

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