Актера Кирилла Емельянова оштрафовали за оскорбление полицейского

13:45, 13 июля 2020, ПАИ

Мировой суд Никулинского района Москвы назначил актеру Кириллу Емельнову 20 тысяч рублей штрафа за оскорбление полицейского. Об этом пишет ТАСС.

Источник агентства сообщил, что по данным следствия, Емельянов в марте этого года потерял сознание, употребляя спиртные напитки. Его знакомая вызвала скорую помощь, но на медиков он отреагировал неадекватно. Полицейских, прибывших на вызов медиков, актер начал оскорблять.

В мае мировой суд приговорил артиста к штрафу в размере 20 тысяч рублей. После этого прокуратура потребовала ужесточить наказание, но апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Кирилл Емельянов в детстве снимался в «Ералаше». Известен по своим ролям в фильмах и сериалах «Сволочи», «Кадетстсво», «Кремлевские курсанты».