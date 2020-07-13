В Псковской области введут квоту при трудоустройстве для детей-сирот

14:09, 13 июля 2020, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержал законопроект о выделении рабочих квот для детей-сирот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Инициативу выдвинула прокуратура области, которая предложила предусмотреть на предприятиях с численностью работников более ста человек рабочие квоты для детей-сирот в течение года после окончания ими учебных заведений.

«Дополнительной нагрузки на работодателей не возникает, потому что новая категория добавляется в рамках существующей квоты для несовершеннолетних», - уточнил председатель комитета Виктор Антонов перед началом голосования.

Комитет поддержал проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан». Вопрос о предоставлении квоты рассмотрят депутаты Собрания на сессии 14 июля.