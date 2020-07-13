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Общество

Новые реанимобили отправят на псковские посты медпомощи у федеральных трасс

Фото ПАИ

Новые реанимобили отправят на псковские посты медпомощи у федеральных трасс. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на вручении спецтехники Псковской станции скорой помощи 13 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня еще одно позитивное событие для Псковской области, – отметил он. – Мы передаем на посты скорой медпомощи, которые находятся около федеральных трасс, десять реанимобилей класса C. Это логичное мероприятие, которое мы проводим по модернизации первичного звена здравоохранения и модернизации станции скорой помощи. Мы хотим, чтобы работа строилась по-новому».

Фото ПАИ

Михаил Ведерников осмотрел оснащение новых автомобилей и выразил надежду, что новая техника будет работать долго и надёжно.

Фото ПАИ

По окончании мероприятия губернатор поблагодарил медиков за работу, особенно в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

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