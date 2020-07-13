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Общество

409 псковичей наказаны за нарушение условий хранения оружия

В Псковской области за полгода сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии вместе с полицейскими провели более 10 тысяч проверок условий хранения оружия, по итогам которых к административной ответственности были привлечены 409 граждан.

Аннулировано 115 лицензий и разрешений на право владения оружием, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Также росгвардейцы провели более 500 проверок в рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности. За нарушения в данной сфере к административной ответственности привлечены 16 должностных лиц.

Отмечается, что за первое полугодие 2020 года в подразделения лицензионно-разрешительной работы поступили более 6 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц. Из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде более 98 %.

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