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Общество

В Острове-2 почтили память экипажа морской авиации

Фото газеты "Островские вести"

13 июля в Острове-2 прошло памятное мероприятие, посвящённое экипажу ракетоносца Ту-16, погибшего во время учебно-боевых учений 13 июля 1988 года, сообщается на сайте Островского района.

К обелиску лётного экипажа представители органов местного самоуправления возложили цветы.

Катастрофа произошла над Баренцевым морем северо-западнее острова Колгуев, в море упал ракетоносец Ту-16, погиб весь экипаж. Причины падения самолета неизвестны до сих пор.

Экипаж самолета Ту-16 состоял из шести человек: командира экипажа майора Василия Ефимова, помощника командира - старшего лейтенанта Владимира Усова, штурманов корабля - капитана Анатолия Исаенко, лейтенанта Вагана Еркнапещяна, командира огневых установок - прапорщика Юрия Москаленко и стрелка-радиста - прапорщика Эдуарда Рыбалтовского.

5 ноября 1989 года в недалеко от Дома офицеров в Острове-2 однополчане открыли памятник, посвященный памяти экипажа ракетоносца. На шести крыльях изображены шесть барельефов летчиков.

Ежегодно в трагический день гибели у этого обелиска собираются родственники погибшего экипажа, однополчане, островичи.

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