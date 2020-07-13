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Общество

Беременную псковичку с огромной опухолью мозга спасли медики в Санкт-Петербурге

Псковичку на 29-й неделе беременности с огромной опухолью мозга спасли нейрохирурги из центра Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Комсомольская правда».

В Национальный медицинский исследовательский центр пациентку из Псковской области доставили вертолётом санавиации. К медикам с жалобами на тошноту, рвоту и судороги девушка обратилась лишь в конце июня. Тогда врачи нашли у псковички менингиому в области правой лобной доли головного мозга размерами 6х6х5 сантиметров.

Нейрохирурги сумели удалить опухоль. Сейчас беременная женщина находится в перинатальном центре. Её жизни и жизни плода ничто не угрожает.

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