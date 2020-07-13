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Общество

Восемь муниципалитетов Псковской области первыми выполнили план призыва на военную службу

Первыми выполнили план призыва на военную службу восемь муниципалитетов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном комиссариате.

Всего из региона будет призвано и направлено для прохождения военной службы около 900 человек. Первая отправка призывников в войска была осуществлена 21 мая.

По состоянию на 8 июля 2020 года призвано на военную службу более 80% от установленного задания.

348 призывников получили отсрочку, освобождены от призыва 123 человека.

Показатель годности призывников к военной службе составляет 87%, и является одним из самых высоких в Западном военном округе.

На сегодняшний день из 26 муниципальных образований Псковской области 14 выполнили установленную норму призыва граждан на военную службу в полном объеме (на 100%).

Остальные отработали на 80% и выше, что является так же хорошим показателем в работе призывных комиссий.

Первыми, кто успешно и качественно справился с установленным заданием на призыв, это призывные комиссии: Бежаницкого района, Новоржевского района, Локнянского района, Пушкиногорского района, Опочецкого района, Красногородского района, Невельского района и Струго – Красненского района

Несколько хуже показатели в работе призывных комиссий в муниципальных образованиях: Великие Луки, Великолукский район, Новосокольнический район и Куньинский район.

Данные муниципальные образования выполнили норму призыва на 75%.

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