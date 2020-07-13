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Общество

Великолучане жалуются на парковку автомобилей на тротуарах

Жители Великих Лук жалуются на припаркованные на тротуарах автомобили. Соответствующее обращение поступило от местного жителя на сайт губернатора Псковской области.

«Тротуар превращают в парковку уже не пройти бывает», - отметил местный житель Евгений Сеткевич, говоря об участке возле дома №21к1 по проспекту Гагарина.

Великолучанин добавил, что рядом есть дорога, вдоль которой можно припарковать автомобиль, но водители всё равно продолжают ставить автомобили на тротуар.

«Нужно сделать ограждение или полусферы выставить», - предложил местный житель.

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