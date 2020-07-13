Льготные кредиты для аграриев и земельные отношения в нацпарках поддержал экономический комитет Псковской области

19:44, 13 июля 2020, ПАИ

Экономический комитет Псковской области поддержал льготные кредиты для аграриев и земельные отношения в нацпарках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Предложенные правительством поправки в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» расширяют круг производителей, имеющих возможность получить кредитные средства в сфере агропромышленного комплекса.

«Льготным кредитованием не были охвачены переработчики сельскохозяйственной продукции, и этот недочёт исправляется. И ещё ряд категорий аграриев смогу получать государственную поддержку», - кратко сформулировал суть инициативы председатель комитета Андрей Козлов.

Кроме того, депутаты поддержали инициативу сенаторов «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения правового режима земельных участков в границах населенных пунктов в национальных парках.

«Этот законопроект напрямую касается расположенного на территории Псковской области национального парка «Себежский». Не так давно там проходило выездное совещание с участием депутатов Госдумы, на котором обсуждались существующие проблемы – муниципалитет не может у себя даже очистные сооружения построить, а люди, которые там исконно проживают, не могут зарегистрировать право собственности на землю. Люди вынуждены уезжать, потому что, проживая на территории нацпарка, не могут реализовать свои конституционные права», - напомнил Андрей Козлов.

Председатель комитета отметил, что другое правовое решение земельного вопроса на особо охраняемых природных территориях ранее было предложено законодателями из нижней палаты российского парламента, и попросил председателя областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктора Мусатова дать свою оценку новой инициативе.

«Этот законопроект не первый и не единственный. Его принципиальное отличие от других в том, что здесь предусмотрен правовой механизм по изменению границ национальных парков, чего сейчас сделать невозможно. Мы поддерживаем этот проект закона», - обозначил позицию профильного органа исполнительной власти его руководитель.

Члены комитета проголосовали в поддержку предложенного решения земельного вопроса в границах национальных парков.

Также комитет принял решение о поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав».