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Общество

Блогеры рассказали, где лучше покупать псковские сувениры

Место, где стоит покупать псковские сувениры, назвали блогеры из Санкт-Петербурга. Об этом один из блогеров рассказала в своём Instagram-аккуанте.

«Справа под Рыбницкой башней Псковского кремля есть «Лавка мастеров», там шикарная рыба: лещ, сушеные снетки, корюшка, а также настоящие сувениры, не китайские», - делится со своими подписчиками блогер Татьяна.

В своём блоге Татьяна рассказывает, куда сходить в Пскове и на что обратить внимание.

«В Пскове такое количество различных храмов, соборов, церквей, музеев, да и современных скульптурных композиций, вроде собственной Эйфелевой башни и памятника всем путешественникам, что на осмотр города лучше заложить дней пять», - отметила блогер.

Блогеры посещали Псков 11-12 июля в рамках проекта «Нам по пути». Организатором проекта выступило сообщество Питерских блогеров.

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