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Общество

Три кандидата претендуют на медаль «За заслуги перед Псковом»

Фото: pskovgorod.ru.

Вопрос о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» рассмотрят депутаты Псковской городской думы на очередной сессии 14 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, вопрос о награждении медалью, а также о поощрении почетной грамотой и благодарственным письмом городской Думы рассмотрел комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму под председательством Федора Постнова.

Три жителя Пскова претендуют на медаль «За заслуги перед Псковом». Это Светлана Ивановна Горцева, учитель начальных классов лицея «Развитие», Лариса Евгеньевна Наумова, аппаратчик химводоочистки Псковских теплосетей, и Ольга Владимировна Федорова, акушерка отделения патологии беременности Псковского перинатального центра.

На поощрение почетной грамотой Псковской городской Думы и благодарственным письмом Псковской городской Думы претендуют также три человека: заведующая детского сада №33 «Огонек» Светлана Ивановна Сальникова, генеральный директор Псковского хлебокомбината Виктор Иванович Почернин, директор средней школы №47 Андрей Евгеньевич Мануйлов.

Депутаты единогласно решили рекомендовать главе города вынести эти вопросы на рассмотрение очередной 40-ой сессии гордумы.

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