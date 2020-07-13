0
23:03
Детский фонд объявил благотворительную акцию «Здравствуй, школа» для маленьких псковичей
22:37
Половина заболевших коронавирусом в Псковской области выздоровела
22:26
Еще 34 человека заразились коронавирусом в Псковской области
22:14
В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии
21:00
Четырехлетнего ребенка сбила иномарка во дворе дома в Пскове
20:41
Впервые в истории Россия может решить жилищный вопрос – Путин
19:45
Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Еще новости
Общество

Впервые в истории Россия может решить жилищный вопрос – Путин

Фото: Андрей Степанов.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что у России впервые за всю историю страны появился шанс решить жилищный вопрос граждан. Об этом пишет ТАСС.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать», - отметил глава государства во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент подчеркнул, что это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и семьи.

Владимир Путин попросил правительство и вице-премьера Марата Хуснуллина уделить особое внимание этому направлению. «Повторяю, шанс есть. Вы сказали пять миллионов семей могут получить жилье к 2026 году. Это реалистичная цифра, но можно и большего добиться», - сказал президент, добавив, что необходимо начать ставить перед собой амбициозные цели.

Для снижения стоимости жилья в России нужно понизить издержки в строительстве. По мнению руководителя страны, в поле внимания должно быть все, «что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья». А конечным результатом работы должны стать цены, которые будут по карману россиянам. «Вот о чем мы должны думать», - подытожил Владимир Путин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Детский фонд объявил благотворительную акцию «Здравствуй, школа» для маленьких псковичей
13 июля 2020
Детский фонд объявил благотворительную акцию «Здравствуй, школа» для маленьких псковичей
Половина заболевших коронавирусом в Псковской области выздоровела
13 июля 2020
Половина заболевших коронавирусом в Псковской области выздоровела
Еще 34 человека заразились коронавирусом в Псковской области
13 июля 2020
Еще 34 человека заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии
13 июля 2020
В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии
Четырехлетнего ребенка сбила иномарка во дворе дома в Пскове
13 июля 2020
Четырехлетнего ребенка сбила иномарка во дворе дома в Пскове
Впервые в истории Россия может решить жилищный вопрос – Путин
13 июля 2020
Впервые в истории Россия может решить жилищный вопрос – Путин
Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
13 июля 2020
Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Псковский губернатор пожелал удачи Сергею Тарасику
13 июля 2020
Псковский губернатор пожелал удачи Сергею Тарасику

Идет загрузка...