Впервые в истории Россия может решить жилищный вопрос – Путин

20:41, 13 июля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил о том, что у России впервые за всю историю страны появился шанс решить жилищный вопрос граждан. Об этом пишет ТАСС.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать», - отметил глава государства во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент подчеркнул, что это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и семьи.

Владимир Путин попросил правительство и вице-премьера Марата Хуснуллина уделить особое внимание этому направлению. «Повторяю, шанс есть. Вы сказали пять миллионов семей могут получить жилье к 2026 году. Это реалистичная цифра, но можно и большего добиться», - сказал президент, добавив, что необходимо начать ставить перед собой амбициозные цели.

Для снижения стоимости жилья в России нужно понизить издержки в строительстве. По мнению руководителя страны, в поле внимания должно быть все, «что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья». А конечным результатом работы должны стать цены, которые будут по карману россиянам. «Вот о чем мы должны думать», - подытожил Владимир Путин.