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Общество

Беседки с зонами барбекю установят в великолукском «Парке без границ»

В зеленой зоне в Великих Луках продолжается благоустройство «Парка без границ», сейчас там обустраивают тропинки. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Как рассказал первый заместитель главы администрации Юрий Власюк, уже выполнено 30 % работ по обустройству тропиночной сети, сделана подсыпка песка и щебня. Рабочие расчистили канал и завершают устройство оснований для волейбольного поля, спортивной и детской площадок.

«Буквально на днях должны привезти беседки, они большие, деревянные, планируется их монтаж, – отметил Юрий Иванович, – завезены перекрытия для туалета. Работа ведётся активно, на объекте всегда присутствует дежурный мастер, сам руководитель подрядной организации всё держит под личным контролем. Каждую неделю мы комиссионно принимаем выполненный объём работ, к тому в ежедневном режиме за ходом работ следит представитель Комитета архитектуры. Так что оснований для беспокойства, что контракт не будет выполнен в срок у администрации нет».

Фото: администрация Великих Лук.

В этом году в парке подготовят основания комплексов для волейбола, тренажерной зоны и детского игрового комплекса, обустроят тропинки, установят две большие беседки с зонами барбекю, мостик, на въезде в парк организуют парковочные места.

«Парк без границ» появится в Великих Луках в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия». Срок выполнения работ по контракту – 1 сентября.

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