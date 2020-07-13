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Общество

В Псковской области больше всего подняли зарплаты во время пандемии

Фото: Дарья Хваткова.

В России на фоне пандемии коронавируса в марте и апреле в 68 регионах урезали зарплаты. Псковская область же лидирует по уровню повышения заработной платы в эти месяцы. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет «Лента.ру».

Только в 17 регионах выплаты работникам не изменились или увеличились. Более всего зарплаты подняли в Сахалинской области (на 6,9% в годовом выражении), Чукотском автономном округе (на 5,6%), Псковской (на 5,3%) и Волгоградской (5,1%) областях.

Также положительную динамику показали Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Дагестан, Тува, Курганская область и Чечня.

Сильно упали зарплаты в Удмуртии (на 17,5%), в Пермском крае и Тюменской области (на 13,9%), в Краснодарском крае и Татарстане (на 13,6%).

В общей сложности весной фонд оплаты труда в России уменьшился на 4,7% до 6,8 триллиона рублей. Падение объема фонда Росстат зарегистрировал впервые за последние два десятилетия.

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