Детский фонд объявил благотворительную акцию «Здравствуй, школа» для маленьких псковичей

23:03, 13 июля 2020, ПАИ

Жители Псковской области могут помочь нуждающимся детям собраться в первый класс. Как сообщается в группе регионального отделения Детского фонда в соцсетях, в Псковской области стартует благотворительная акция «Здравствуй, школа».

Вы можете принести рюкзак, канцелярские принадлежности и другие школьные товары по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2А, кабинет 15 по будням с 9:00 до 17:00.

Также можно сделать пожертвование в бухгалтерии фонда, перечислить пожертвование через кнопку «Помочь» на сайте организации, сделать банковский перевод реквизитам фонда или сделать пожертвование с помощью QR-кода.

С комплектом наборов для подготовки нуждающихся детей к школе можно ознакомиться здесь.

В прошлом году 797 детей получили к 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями. «Пусть в этот раз таких ребят станет еще больше», - добавили в Детском фонде.