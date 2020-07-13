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Общество

Детский фонд объявил благотворительную акцию «Здравствуй, школа» для маленьких псковичей

Фото: Детский фонд.

Жители Псковской области могут помочь нуждающимся детям собраться в первый класс. Как сообщается в группе регионального отделения Детского фонда в соцсетях, в Псковской области стартует благотворительная акция «Здравствуй, школа».

Вы можете принести рюкзак, канцелярские принадлежности и другие школьные товары по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2А, кабинет 15 по будням с 9:00 до 17:00.

Фото: Детский фонд.

Также можно сделать пожертвование в бухгалтерии фонда, перечислить пожертвование через кнопку «Помочь» на сайте организации, сделать банковский перевод реквизитам фонда или сделать пожертвование с помощью QR-кода.

С комплектом наборов для подготовки нуждающихся детей к школе можно ознакомиться здесь.

Фото: Детский фонд.

В прошлом году 797 детей получили к 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями. «Пусть в этот раз таких ребят станет еще больше», - добавили в Детском фонде.

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