Министерство культуры рекомендовало открыть кинотеатры
Минкульт с 13 июля разрешил возобновить работу кинотеатрам по решению глав регионов. Приказ, подписанный министром Ольгой Любимовой, опубликован на сайте ведомства.
Министерство культуры предлагает кинотеатрам открыться, если главы субъектов снимут ограничения по коронавирусу в этой сфере. Работать кинотеатры смогут с соблюдением установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований.
В новом указе мэра Москвы говорится о том, что кинотеатры, концертные залы и театры откроются в столице России 1 августа.