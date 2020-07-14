Пыльца может предсказать окончание сезона COVID-19
Окончание сезона COVID-19 может предсказать пыльца. Об этом заявили учёные от Открытого университета Нидерландов и медицинского центра Эразмус, пишет газета «Известия».
В частности, они находили связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Исследователи сопоставили графики заболеваемостью гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также заболеваемости COVID-19 в Нидерландах.
Появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности могут быть предиктором сезонности гриппоподобных эпидемий, включая коронавирус.
Появление в воздухе большого количества пыльцы действительно может приводить к связыванию микрокапель, содержащих вирус, что замедляет его распространение.
Доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев отметил, что цветение начинается при определённых температурах воздуха и активности солнца, которые также влияют на вирус, поэтому влияние пыльцы может быть лишь совпадением.