Пыльца может предсказать окончание сезона COVID-19

07:00, 14 июля 2020, ПАИ

Окончание сезона COVID-19 может предсказать пыльца. Об этом заявили учёные от Открытого университета Нидерландов и медицинского центра Эразмус, пишет газета «Известия».

В частности, они находили связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Исследователи сопоставили графики заболеваемостью гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также заболеваемости COVID-19 в Нидерландах.

Появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности могут быть предиктором сезонности гриппоподобных эпидемий, включая коронавирус.

Появление в воздухе большого количества пыльцы действительно может приводить к связыванию микрокапель, содержащих вирус, что замедляет его распространение.

Доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев отметил, что цветение начинается при определённых температурах воздуха и активности солнца, которые также влияют на вирус, поэтому влияние пыльцы может быть лишь совпадением.