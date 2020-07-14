Владимир Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Указ об индексации окладов госслужащих на 3% подписал президент России Владимир Путин. Размеры окладов будут повышены с 1 октября 2020 года, пишет ТАСС.
Повышение окладов месячного денежного содержания коснётся лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы.
Индексация также коснется окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов - представительств МИД на территории России.