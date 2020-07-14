Прогноз северного сияния позволит предотвратить аварии

07:54, 14 июля 2020, ПАИ

Предотвратить аварии позволит новый сервис по прогнозу северного сияния. Об этом рассказали в Минобрнауки, пишет газета «Известия».

Полярное сияние может вызывать сбои в работе автоматики высокоширотных железных дорог, которые выражаются в спонтанном переводе стрелок и некорректных сигналах семафоров, которые могут привести к аварии.

Благодаря сервису станет возможным анализировать характеристики солнечного ветра за 15 минут до начала его влияния на земную магнитосферу. Это позволит снизить риски возникновения технических проблем в навигации и радиосвязи, которые и становятся причинами столкновения составов на железной дороге.

Разработка должна помочь избежать длительных потерь связи в арктическом регионе, позволив специалистам заранее подготовиться к вынужденному переходу на запасные передающие частоты.

Учёные проводят бета-тестирование системы – она уже доступна для широкого использования.