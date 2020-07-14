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Две иномарки столкнулись в Пустошкинском районе

13 июля около 18:00 в деревне Комово Пустошкинского района 42-летний водитель «Мицубиси» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Фольксваген Гольф» под управлением 45-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате - водитель «Фольксвагена» получил травмы средней степени тяжести, не госпитализирован.

Как сообщили в ведомстве, водитель «Мицубиси» трезв, водителю «Фольксвагена» назначено химико-токсикологическое исследование.

По данному факту проводится проверка.

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