Две иномарки столкнулись в Пустошкинском районе
13 июля около 18:00 в деревне Комово Пустошкинского района 42-летний водитель «Мицубиси» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Фольксваген Гольф» под управлением 45-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В результате - водитель «Фольксвагена» получил травмы средней степени тяжести, не госпитализирован.
Как сообщили в ведомстве, водитель «Мицубиси» трезв, водителю «Фольксвагена» назначено химико-токсикологическое исследование.
По данному факту проводится проверка.