Сервис для прогноза полярных сияний разработали в России

09:16, 14 июля 2020, ПАИ

Сервис «Аврора» для прогноза полярных сияний в реальном времени разработали в России. Как пишет ТАСС, сервис находится на стадии бета-тестирования, но уже сейчас им может воспользоваться любой желающий.

«Исследователи из Уфимского государственного авиационного технического университета под руководством доцента Андрея Воробьева совместно с институтом физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН и Геофизическим центром РАН создали не имеющую аналогов в мире веб-геоинформационную систему (веб-ГИС) прогноза полярных сияний. Она обеспечивает краткосрочный прогноз интенсивности сияний в режиме реального времени», – рассказали в Минобрнауки.

Для прогноза модель использует параметры солнечного ветра и межпланетного магнитного поля, непрерывно получаемые со спутников ACE и DSCOVR, находящихся на линии Земля - Солнце и удаленных на 1,5 млн км от Земли.