Три псковича получат медаль «За заслуги перед Псковом»
Медаль «За заслуги перед Псковом» вручат всем трем предложенным на голосовании кандидатам. Такое решение приняли депутаты на 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На почетную награду претендовали три кандидата: учитель начальных классов лицея «Развитие» Светлана Горцева, аппаратчик химводоочистки Псковских теплосетей Лариса Наумова и акушерка отделения патологии беременности Псковского перинатального центра Ольга Федорова.
В результате тайного голосования за кандидатуру Ларисы Наумовой проголосовали 18 из 22 парламентариев, за Ольгу Федорову проголосовали 20 депутатов. Кандидата Светлану Горцеву поддержали большинством голосов. Было принято решение наградить всех трёх кандидатов.