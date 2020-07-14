0
14:33
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
14:23
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
14:12
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
14:10
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
13:51
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
11:45
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
11:44
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
Еще новости
Общество

Три псковича получат медаль «За заслуги перед Псковом»

Медаль «За заслуги перед Псковом» вручат всем трем предложенным на голосовании кандидатам. Такое решение приняли депутаты на 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На почетную награду претендовали три кандидата: учитель начальных классов лицея «Развитие» Светлана Горцева, аппаратчик химводоочистки Псковских теплосетей Лариса Наумова и акушерка отделения патологии беременности Псковского перинатального центра Ольга Федорова.

В результате тайного голосования за кандидатуру Ларисы Наумовой проголосовали 18 из 22 парламентариев, за Ольгу Федорову проголосовали 20 депутатов. Кандидата Светлану Горцеву поддержали большинством голосов. Было принято решение наградить всех трёх кандидатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
14 июля 2020
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
14 июля 2020
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
14 июля 2020
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
14 июля 2020
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
14 июля 2020
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
14 июля 2020
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
14 июля 2020
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города
14 июля 2020
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города

Идет загрузка...