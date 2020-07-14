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Общество

В Пскове сэкономленные городом 1,4 млн рублей направят на благоустройство школ

На благоустройство школ направят сэкономленные городом 1,4 млн рублей. Об этом стало известно на 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Средства будут направлены на замену оконных блоков в Детской музыкальной школе № 5 - 500 тысяч рублей и на благоустройство территории лицея № 4 - 902,1 тысячи рублей.

В целом доходы на 2020 год уменьшаются на 2,9 млн рублей, а общий объем финансирования на 2021 и 2022 годы увеличивается на 2,7 млн руб. Средства будут направлены на выполнение работ по рекультивации свалки.

Вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден единогласно.

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