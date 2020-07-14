В Псковской области запретили начинать ремонт раньше 10 утра

11:39, 14 июля 2020, ПАИ

Депутаты областного Собрания поддержали инициативу губернатора и продлили временной интервал, в течение которого жителям многоквартирных домов запрещается проводить ремонтные и строительные работы. Соответствующие поправки внесены в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» на 48-й сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Часы тишины в отношении производства ремонтных и строительных работ продлены по будням на два утренних часа – ограничение действует с 21:00 до 10:00, в выходные и праздники рамки раздвинуты и утром, и вечером – с 21:00 до 11:00. Дневной перерыв в этом случае установлен одинаковым в любой день недели: с 13:00 до 15:00.

Временные ограничения, не связанные с ремонтными и строительными работами в жилых домах, не корректируются. По-прежнему административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан наступает с 21:00 до 8:00 с дневным перерывом с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 – в выходные и праздничные дни.

Размер штрафа остаётся прежним. На граждан – от одной до трёх тысяч рублей, на должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти до семи тысяч рублей. Ещё один вид возможного административного наказания за нарушение закона о тишине – предупреждение.

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания, объектах, предназначенных для организации досуга, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, непринятие владельцами автотранспортных средств мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализации транспортного средства, производство земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, а также другие действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан.

Законодательно установлены случаи исключения. К ним отнесены аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, поддержанием функционирования жизнеобеспечивающих объектов, а также мероприятия, посвящённые дням воинской славы и памятным датам, и иные культурно-массовые мероприятия, организованные в соответствии с правовыми актами органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.