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Общество

В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами

Фото Андрея Степанова

Запрет на проведение митингов рядом с больницами в Псковской области был исключён из регионального законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты областного Собрания исключили из перечня локаций, где запрещено проводить публичные мероприятия, территории, прилегающие к больницам, радиусом до 100 метров. Новая редакция закона «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области» принята сегодня, 14 июля, во время 48-й сессии регионального парламента.

Проведение митингов и шествий запрещено на остановочных пунктах общественного транспорта, а также на расстоянии менее 100 метров от аэропортов, железнодорожных вокзалов и автобусных станций.

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