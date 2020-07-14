Более 50 пожаров тушили добровольцы в Псковской области

12:44, 14 июля 2020, ПАИ

51 пожар потушили команды добровольцев в Псковской области в этом году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В тушении возгораний задействовали 26 единиц пожарной техники и 328 человек личного состава добровольной пожарной охраны.

В ведомстве отметили, что помощь подразделений добровольной пожарной охраны для профессиональных пожарно-спасательных подразделений Псковской области неоценима, поскольку пожарно-спасательные части находятся в районных центрах и прибытие в самый отдаленный населенный пункт может занять много времени.