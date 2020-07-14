Федеральную инициативу об удалённой работе поддержали псковские депутаты

12:55, 14 июля 2020, ПАИ

Проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс России в части регулирования дистанционной и удаленной работы одобрили депутаты Псковского областного Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект внесён в Госдуму в июне группой авторов – в их числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

Проект закона направлен на устранение выявленных в период пандемии коронавируса проблем российского трудового права, связанных с ограниченными возможностями применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Законодатели считают, что трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу работников на удалённый режим работы. Трудовой кодекс содержит законодательную норму о дистанционной работе, но на практике её применение затруднено, в том числе и потому, что дополнительное соглашение к трудовому договору невозможно заключить в электронном виде, так как это не урегулировано законом.

Кроме того, действующий Трудовой кодекс не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости: в нём заложена возможность заключения либо традиционного трудового договора, либо договора о дистанционной работе, в принципе, не подразумевающего нахождение рабочего места в офисе.

Законопроектом предлагается разъяснить три основных понятия: дистанционная (удалённая) работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа, предусмотреть максимальный переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников, исключить из Трудового кодекса устаревшие и избыточные нормы.

Также проект закона упорядочивает взаимоотношения между работником и работодателем, в частности, допускает организовывать рабочее место дистанционного работника везде, где есть доступ к интернету, предусматривается право сотрудника, работающего удалённо, быть «офлайн», не находиться круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы.