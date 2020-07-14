0
14:33
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
14:23
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
14:12
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
14:10
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
13:51
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
11:45
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
11:44
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
Еще новости
Общество

Федеральную инициативу об удалённой работе поддержали псковские депутаты

Проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс России в части регулирования дистанционной и удаленной работы одобрили депутаты Псковского областного Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект внесён в Госдуму в июне группой авторов – в их числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

Проект закона направлен на устранение выявленных в период пандемии коронавируса проблем российского трудового права, связанных с ограниченными возможностями применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Законодатели считают, что трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу работников на удалённый режим работы. Трудовой кодекс содержит законодательную норму о дистанционной работе, но на практике её применение затруднено, в том числе и потому, что дополнительное соглашение к трудовому договору невозможно заключить в электронном виде, так как это не урегулировано законом.

Кроме того, действующий Трудовой кодекс не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости: в нём заложена возможность заключения либо традиционного трудового договора, либо договора о дистанционной работе, в принципе, не подразумевающего нахождение рабочего места в офисе.

Законопроектом предлагается разъяснить три основных понятия: дистанционная (удалённая) работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа, предусмотреть максимальный переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников, исключить из Трудового кодекса устаревшие и избыточные нормы.

Также проект закона упорядочивает взаимоотношения между работником и работодателем, в частности, допускает организовывать рабочее место дистанционного работника везде, где есть доступ к интернету, предусматривается право сотрудника, работающего удалённо, быть «офлайн», не находиться круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
14 июля 2020
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
14 июля 2020
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
14 июля 2020
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
14 июля 2020
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
14 июля 2020
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
14 июля 2020
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
14 июля 2020
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города
14 июля 2020
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города

Идет загрузка...