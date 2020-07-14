Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам

14:12, 14 июля 2020, ПАИ

В конце июня жители Пскова обратили внимание на появившийся вокруг Гельдтовой бани забор, затем появились сообщения, что строители разобрали на объекте крышу. Реконструкция бани должна была завершиться еще в апреле этого года, но толком так и не началась до сих пор.

«Я очень надеюсь, что активность на объекте – это все-таки начало реконструкции, - отметил в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» заместитель главы Пскова Александр Баев. - В городе довольно много исторических объектов, которые были переданы в частные руки и теперь разваливаются. За примером далеко ходить не надо – дома по улице Труда. Привлекаются достаточно большие средства для благоустройства города, его развития, а тут прямо в центре стоит разрушающееся здание и собственник ничего не предпринимает».

Незадолго до начала работ Баев обратился к членам комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы с просьбой заслушать информацию о ходе реконструкции Гельдтовой бани на очередной сессии. Сессия состоялась 30 июня, но вопрос с повестки был снят, так как ни собственник, ни его представители не явились.

Согласно договору купли-продажи объекта срок окончания его реставрации - апрель 2020 года, но владелец получил разрешение на их проведение до 31 декабря 2021 года. У городских властей много вопросов к собственнику. Например, как будет подъезжать к месту тяжелая техника, ведь Финский парк недавно привели в порядок.

«К сожалению, договор был составлен таким образом, что после того, как город передает объект собственнику, он не имеет возможности контролировать, что на нем происходит, - отметил Александр Баев. - А нам важно, чтобы здание, которое является объектом культурного наследия, не только было реконструировано, но и выполняло свое функциональное назначение».

Несколько раз уже поднимался вопрос и о возможности расторжения договора. Но есть опасения, что придётся выплатить собственнику 8 млн рублей, за которые он купил здание, а также компенсировать все его затраты на подготовку документации по реконструкции.

Эксперты сомневаются, что стоимость услуг частной бани будет по карману широкому кругу псковичей. «Во-первых, не надо забывать, что мы передали собственнику худо-бедно действующий объект, - заметил Александр Баев. – Да, обветшалый и требующий реконструкции, но на тот момент работающий и даже приносящий деньги. Во-вторых, мы этот объект потеряли, так как сейчас он не работает, а это значит, что с собственника можно было бы взыскать упущенную выгоду. Чтобы разобраться во всем этом нужно время, ресурсы, опять же судебные тяжбы могут растянуться на годы, но если заняться этим, то город, может быть, даже останется в плюсе».

Решение о продаже бани городские депутаты приняли в марте 2015 года. Через год с момента продажи компании «Сити-Сервис» представители фирмы «Спецпроектреставрация», готовившей проект приспособления «Гельдтухи» под нужды инвестора, заявили, что по документам никаких обременений функцией «баня» не было, а потому в здании появятся кафе на первом этаже и ресторан с банкетным залом на втором. Помывочное отделение вынесут в пристройку, а рассчитано оно будет всего на 25 мест, затем их число увеличили до 40. В августе 2016 года проектная документация на проведение работ по сохранению здания бани получила положительное заключение госэкспертизы.

Директор принадлежащего городу псковского Банно-прачечного комбината, депутат гордумы Сергей Колосов усомнился, что задуманное всё-таки доведут до конца: «То, что здание надо реставрировать, а место благоустраивать - это абсолютно точно, а вот будут ли в частной бане социальные места, как это заявлялось, - сомневаюсь. Какой собственник, вложив в реконструкцию столько средств, захочет создавать такие места? И даже если предположить, что такие места все же будут, то порядок цен будет совершенно иной. Вряд ли цена в 240 рублей, как в городских банях, собственника устроит».