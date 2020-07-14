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Общество

Льготы для инвесторов продлили в Псковской области

В Псковской области увеличен срок предоставления налоговых льгот инвесторам, вкладывающим капитал в развитие экономики региона. Соответствующий закон прияли депутаты Псковского областного Собрания на 48-й сессии регионального парламента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В документе отмечается, что при финансовых вложениях до 100 млн рублей период льготного налогообложения составляет 5 лет, свыше 100 млн рублей – 7 лет, свыше миллиарда рублей – 10 лет, свыше 10 млрд рублей – 12 лет.

Действующая редакция закона «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» устанавливает льготные ставки налогов по инвестиционному проекту на срок 5 лет, за исключением инвестиционных проектов, признанных стратегическими, – в этом случае налоговые послабления для инвестора длятся 7 лет.

Расширение мер налоговой поддержки инвесторов, начиная с 2025 года, может повлечь выпадающие доходы бюджета, но позволит активизировать инвестиционные процессы, привлечь в Псковскую область крупные капиталовложения на реализацию долгосрочных проектов, стимулировать технологическую модернизацию производства, создать дополнительные рабочие места и повысить уровень зарплаты работников.

На данный момент объём капиталовложений получателей налоговых льгот в экономику Псковской области составляет 23,2 млрд рублей. Сумма задекларированных ими в 2018 году налогов превышает 770 млн рублей. Средний уровень зарплаты работников предприятий - получателей налоговых льгот выше, чем средний показатель по региону – 36 тысяч 762,2 рубля.

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