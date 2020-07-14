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Общество

Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина

Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, «Псковавтодор» получил коммуальную технику УКМ 2500М производства Курганского завода дорожных машин «Кургандормаш».

Техника предназначена для круглогодичной уборки пешеходных зон, парковых дорожек, узких проходов и проездов. Благодаря своим компактным размерам и шарнирно-сочлененной раме машина отличается высокой маневренностью и эффективностью.

УКМ имеет полный комплект навесного коммунального оборудования: подметально-уборочное, поливомоечное, пескоразбрасывающее, передний отвал, переднюю щетку, шнекороторный снегоочиститель. Причем замена навесных элементов занимает не более 15 минут. 

Передний отвал предназначен для уборки территорий от снега и сгребания его в валы. Передняя щетка может использоваться для сметания снега, а также листьев и дорожного мусора. С помощью пескоразбрасывающего оборудования можно посыпать дорожное покрытие в зимнее время противогололедными материалами. Подметально-уборочное предназначено для вакуумной уборки листвы и мусора. В этом случае машина работает как мини-пылесос: мусор скапливается в специальном бункере. В комплекте также есть шланг для засасывания мусора из урн, передняя рейка для полива дорожек и зеленых насаждений и ручной пистолет для мойки остановок, барьерного ограждения и других элементов городского благоустройства.

Доступ ко всем функциям машины осуществляется из кабины оператора с помощью центрального пульта управления. 

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