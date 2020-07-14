Псковичей призывают уничтожать борщевик на своих участках

14:30, 14 июля 2020, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области призвало владельцев земельных участков уничтожать борщевик Сосновского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Росреестре напомнили, что согласно Земельному кодексу России в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите своих сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями.

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны своевременно приступать к использованию земельных участков, не допуская появления сорной растительности, среди которой может оказаться борщевик, подчеркнули в ведомстве.

Наиболее эффективными мерами борьбы с борщевиком являются:

в населенных пунктах – использование укрывных затеняющих материалов (геополотно или черная полиэтиленовая пленка толщиной не меньше 100 мкм);

на сельскохозяйственных угодьях – тщательная предпосевная обработка и посев замещающих культур (обычно злаковых и бобовых многолетних трав);

вдоль дорог, на пустырях и подобных территориях, вне населенных пунктов – применение гербицидов.

При проведении работ необходимо пользоваться средствами защиты, во избежание ожогов на коже.