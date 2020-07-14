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Общество

Псковичей призывают уничтожать борщевик на своих участках

Управление Росреестра по Псковской области призвало владельцев земельных участков уничтожать борщевик Сосновского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Росреестре напомнили, что согласно Земельному кодексу России в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите своих сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями.

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны своевременно приступать к использованию земельных участков, не допуская появления сорной растительности, среди которой может оказаться борщевик, подчеркнули в ведомстве.

Наиболее эффективными мерами борьбы с борщевиком являются:

При проведении работ необходимо пользоваться средствами защиты, во избежание ожогов на коже.

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