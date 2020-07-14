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Общество

Псковские санатории готовы к приёму гостей

Санаторий "Голубые озера". Фото из группы санатория в социальной сети "ВКонтакте"

С 15 июля санатории в Псковской области откроются для приёма гостей. Псковское агентство информации выяснило, как санатории организовали встречу постояльцев в новых условиях, и с какими проблемами им пришлось столкнуться.

Роспотребнадзор в условиях распространения  коронавируса, который хоть  и отступает, но по-прежнему  с нами, требует соблюдения определенных условий.  Чтобы заселиться в санаторий, нужно заранее получить справку об отсутствии контакта с больными коронавирусом в течение предшествующих 14 дней. Она должна быть выдана не позднее, чем за 2-3 дня (дни разнятся в зависимости от требований того или иного санатория, поэтому надо уточнять заранее) до отъезда в санаторий.

«Кроме этого, гостям перед заселением измерят температуру. В целом, термометрию будут проводит не реже раза в день», - рассказали в одном из санаториев Псковской области.

Санаторий "Голубые озера". Фото Елены Жиглинской

«Обязательным требованием станет и соблюдение социальной дистанции как в помещениях санатория, так и на прогулках», - отметил представитель другого псквского санатория, добавив, что в  закрытых помещениях в присутствии других людей гостям придётся носить защитные маски.

При этом от гостей будут требовать, как можно чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками, будут  просить проветривать помещения.

Санаторий "Хилово". Фото из группы санатория в социальной сети "ВКонтакте"

Пока в санаториях запрещено ходить в бассейны и сауны, а также проводить ингаляции. Тем не менее, как рассказали представители индустрии отдыха, скучать гостям они  не дадут. В нескольких санаториях уже готовят культурную программу , которые проойдут при соблюдении всех санитарных требований. Любители активного отдыха, смогут взять напрокат велосипеды.

Фото из группы санатория "Хилово" в социальной сети "ВКонтакте"

Большого потока гостей, в частности, в санаториях южной зоны Псковской области не ждут. Там пояснили, что это связано и с большой загрузкой поезда «Санкт-Петербург – Великие Луки», и отсутствием проходящих поездов за пределы России, которыми также активно пользовались отдыхающие при посещении псковских санаториев.

Представители санаториев сетуют, что потенциальных клиентов отталкивает длительное и порой проблематичное получение справки об отсутствии коронавируса.

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