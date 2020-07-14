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Общество

«Музей самоизоляции» создадут в Москве

Музей Москвы готовит онлайн-проект и выставку «Музей самоизоляции», посвященные пандемии коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Сотрудники учреждения предлагают всем желающим поделиться фотографиями, видео, дневниками, личными вещами, талисманами – всем, что ассоциируется с пандемией коронавируса и опытом переживания этого непростого времени. По итогам представленной информации команда музея подготовит онлайн-проект и выставку.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо прислать свою историю на isolation@mosmuseum.ru или заполнить форму в разделе «Музей самоизоляции» на сайте музея. Каждая заявка будет иметь обратную связь. Хранители музея отберут истории и предметы, которые войдут в фонд периода изоляции и станут частью собрания Музея Москвы. Заявки принимаются до 31 августа 2020 года включительно.

По последним данным, в России коронавирусом заразилось 739 947 человек, выздоровело – 512 825, умерло – 11 614. В Псковской области выявлено 3 293 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 1 638 человек, умерло – 38.

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