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Общество

Восемь стран готовы принять российских туристов

Фото Дарьи Хватковой.

Российских туристов готовы принять пока только восемь стран. В их число вошла Турция и Куба, пишет ТАСС.

«По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях: это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Мы взяли те страны, которые являются, безусловно, туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке», - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Для посещения стран туристам необходимо сделать справку об отсутствии коронавируса, полученную за определённое количество часов до пересечения границы. Во всех странах будут также мерить температуру при пересечении границы.

16 июля станет известно, откроются ли границы Абхазии, которые пока закрыты для туристов. К концу июля ожидается обновление списка стран, откуда будут принимать туристов из Испании. На днях также Италия обнародует список стран, откуда тоже будут готовы принимать туристов Список стран постоянно обновляется Евросоюзом.

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