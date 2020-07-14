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Общество

ВИДЕО: Как выглядит Псков с купола церкви Косьмы и Дамиана

 

На ближнем Запсковье идет масштабный ремонт дорог, обустраивают общественные пространства, реставрируют церковь Косьмы и Дамиана с Примостья. Корреспондент Псковского агентства информации понаблюдал за благоустройством района и забрался на купол церкви с видеокамерой.

В Пскове продолжается реконструкция улицы Леона Поземского, на улице Герцена началась перекладка коммуникаций. Также строители трудятся на площадке сквера Народовластия. Параллельно археологи проводят раскопки.

Ранее на храме Косьмы и Дамиана в Пскове разобрали купол. С начала июня рабочие занимаются его полной реставрацией. Ремонтируются также стены храма, ограда, остатки отдельно стоящей звонницы и ворота.

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