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Михаил Ведерников: Псковская область готова ко второму этапу снятия ограничений

Псковская область готова ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 14 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона рассказал, что Псковская область на протяжении двух недель остается в «зеленой зоне» распространения коронавируса. Роспотребнадзор согласовал сегодня переход Псковской области на второй этап снятия ограничений.

Михаил Ведерников сообщил, что в регионе выравнивается эпидемиологическая ситуация, за последнюю неделю число новых случаев заражения снизилось на 50%. При этом растет число выздоровевших. «Каждый второй победил COVID», – отметил губернатор.

Губернатор пояснил, что новых очагов распространения коронавируса в регионе нет, а на оставшихся очагах бесконтрольное распространение вируса отсутствует.

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