Фудкорты и кинотеатры в Псковской области не получили разрешения на работу

17:36, 14 июля 2020, ПАИ

Фудкорты, театры, кинотеатры и филармония в Псковской области не получили разрешения на работу. Губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперштаба 14 июля уточнил, что их открытие станет возможным лишь на третьем этапе снятия ограничений, сейчас регион находится в параметрах второго этапа.

«Нам с выводами спешить не нужно, у нас достаточно положительная динамика, но коронавирус не ушёл, угрозы ещё будут, - спрогнозировал глава региона. - Инфекция идет по кругу, через какое-то время она вернется. По этой причине ряд ограничительных мер мы не убираем, а что-то переводим из обязательного в рекомендательный список».

В частности, запрет на посещение детских площадок в регионе теперь носит рекомендательный характер. Михаил Ведерников, что по-прежнему лучше воздерживаться больших скоплений людей в парках и во дворах многоквартирных домов. «Здесь приходится рассчитывать на сознательность граждан», - подчеркнул губернатор.

