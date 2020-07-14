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Общество

Выплаты медикам в Псковской области скорректируют

В Псковской области скорректируют доплаты медицинским работникам, поскольку некоторые учреждения здравоохранения стали работать в штатном режиме. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на заседании оперштаба 14 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава области пояснил, что в течение всего периода пандемии медицинские работники получали региональную доплату в виде двойного вознаграждения. В Псковской области выделили около 300 миллионов рублей на поддержку медиков. «Это серьезные средства», - подчеркнул губернатор.

Учитывая снижение уровня угрозы и свободный коечный фонд, выплаты придется скорректировать. Соответствующее поручение губернатор дал председателю профильного комитета Марине Гаращенко. Федеральные выплаты же сохраняются до сентября.

Изменения не коснутся тех, кто работает в «красной зоне» и работников скорой помощи, которые взаимодействуют с больными коронавирусом.

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