Нормативы, перерасчёт, вывоз мусора: ответы на 10 популярных вопросов от псковичей подготовил «Экопром»

18:12, 14 июля 2020, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО подготовил ответы на 10 самых популярных вопросов, которые поступают специалистам филиала ООО «Экопром» от жителей Псковской области.

1. Как с вами связаться? Почему иногда бывает сложно дозвониться?

Есть несколько способов связи с региональным оператором по обращению с ТКО. Моно позвонить по телефонам call-центров Экопрома: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки), на «горячую линию» регоператора: 8(800)234-24-23 с 9:00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:00 в пятницу (обед с 13:00 до 14:00).

Прием письменных заявлений ведется по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru

Также задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в Instagram.

Если вопрос требуется решить при личной встрече со специалистами, мы ждем вас в центрах обслуживания клиентов компании «Экопром» по адресам: г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3; г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29. Часы работы – с 9:00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:00 в пятницу (обед с 13:00 до 14:00). Приём физических лиц по начислениям ведется с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 (обед: с 13:00 — 14:00).

В Центре обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове есть почтовый ящик для обращений граждан. Туда можно опускать различные заявления, в том числе на перерасчет, архивные справки, выписки и т. д. На обращении обязательно нужно указать номер телефона заявителя. Выемка писем производится ежедневно в конце рабочего дня, все обращения обрабатываются специалистами.

2. Если в квитанции неверно указано количество проживающих, что делать?

Если пользователь услуги столкнулся с некорректными данными в платежном документе (квитанции), необходимо обратиться к региональному оператору по обращению с ТКО в Псковской области филиалу ООО «Экопром» с заявлением о необходимости сделать перерасчёт.

Документы, которые необходимо отправить региональному оператору:

- заявление на перерасчёт;

- справку о количестве зарегистрированных с 1 января 2019 года или о временной регистрации (предоставляет управляющая компания или орган местного самоуправления);

- в случае непроживания с вами кого-то из членов семьи – документ, подтверждающий временное проживание в другом месте с указанием периода;

- свидетельство о праве собственности на жилое помещение.

Предоставить документы можно любым из данных способов:

1. по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru, заполнив заявление и приложив необходимые документы (бланк заявления можно скачать на сайте регионального оператора в разделе «Перерасчёт»);

2. «Почтой России» или лично по адресам:

— Центр обслуживания клиентов в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

— Центр обслуживания клиентов в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

3. В Псковские коммунальные системы (организация, которая занимается выпуском квитанций за вывоз ТКО): 180000, г. Псков, ул. Советская, д.31 АО «ПКС», либо на адрес электронной почты info@pkspskov.ru.

3. Откуда берутся нормативы и тарифы на услугу по обращению с ТКО?

Расценки на коммунальные услуги по обращению с ТКО у регионального оператора не могут быть больше единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Этот тариф утверждается Комитетом Псковской области по тарифам и энергетике. Норматив накопления ТКО устанавливается Комитетом Псковской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Какие виды отходов не включены в тариф ТКО, и их вывоз и утилизацию следует заказывать/организовывать отдельно от тарифицированной коммунальной услуги?

Не включены в тариф ТКО строительные, растительные (ветки, спил дерева и т. д.), медицинские отходы (отходы, образующиеся от деятельности мед. учреждений и аптек), опасные отходы. Для их вывоза нужно заключать отдельный договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

5. Должны ли жители частных домовладений заключать договор?

Да. С 1 января 2019 года оплата услуги по обращению с ТКО для жителей частного сектора Псковской области, как и для владельцев недвижимости в многоквартирных домах, стала обязательной. В соответствии с законодательством на территории индивидуальной жилой застройки способ сбора определяется по согласованию с органом местного самоуправления и осуществляется на основании нормативно-правовых актов администрации.

В Пскове согласно новым Правилам благоустройства санитарного содержания и озеленения города в случае невозможности обустройства контейнерной площадки органом местного самоуправления по причине отсутствия территории, прохождения инженерных коммуникаций, либо обременений, собственник частного домовладения обязан заключить с региональным оператором договор на вывоз ТКО и приобрести контейнер для ТКО.

Собственники частных домовладений на территории Псковской области могут заключить индивидуальный договор на вывоз ТКО и приобрести личный контейнер.

Для получения такого вида услуги требуется приобрести пластиковый евроконтейнер, подать в адрес регоператора заявление, приложить документ на собственность и после подписать договор. Форма заявления опубликована на сайте регионального оператора в разделе «Документы» (Формы типовых договоров — для физических лиц).

Заключить договор можно в Центрах обслуживания клиентов компании «Экопром», расположенных в Пскове и Великих Луках.

Заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы можно направлять и Почтой России по адресам:

— ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

— ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

6. Можно ли не платить за вывоз мусора, если его у меня нет (закапываю на своем участке, сжигаю)?

Для собственников жилых домов заключение договоров на услуги по обращению с ТКО обязательно. Накапливать твердые коммунальные отходы можно только в специально оборудованных местах. Такие площадки должны отвечать требованиям по охране окружающей среды и санэпидемнормам. Сжигать отходы без специального оборудования, которое очищает выбросы, запрещено. Кроме того, для обращения с отходами I-IV классов опасности требуется наличие лицензии. За нарушение всех этих правил могут оштрафовать собственника дома или земельного участка.

Важно: при обнаружении несанкционированного места складирования ТКО объемом более 1 кубометра региональный оператор обязан пожаловаться в уполномоченные органы и высылать собственнику земельного участка уведомление о необходимости ликвидации этой свалки. Собственнику участка надо будет самостоятельно ликвидировать свалку или заключить договор с региональным оператором в течение 30 дней. Если свалка так и не будет ликвидирована, региональный оператор устранит ее сам и через суд взыщет с собственника участка свои расходы.

7. Установлены ли льготы инвалидам, малоимущим семьям и т.д.?

— Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемая региональным оператором, является коммунальной, и на нее распространяются все льготы, которые предоставляются по коммунальным услугам. Подробную информацию по предоставлению льгот можно узнать, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства. При этом льгота предоставляется только при условии полной оплаты выставленных квитанций.

8. Кто отвечает за обустройство контейнерных площадок?

По действующему федеральному законодательству за состояние контейнерной площадки отвечает собственник земельного участка. Если контейнерная площадка расположена во дворе многоквартирного дома, но не на придомовой территории (которая входит в состав общего имущества), то за ее состояние отвечает муниципалитет совместно с управляющей компанией. Если площадка находится на придомовой территории, то за нее отвечает управляющая компания (ТСЖ, ЖСК и т.д.). За состояние контейнерных площадок в частном секторе отвечает муниципалитет.

9. Должны ли заключать договор на вывоз ТКО садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан?

Да. Заключить договор с регоператором обязаны все юридические лица, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы.

10. Где взять спецпакеты для ТКО жителям территорий, где организован мешковой сбор?

Фирменные спецпакеты для сбора ТКО выдаются по заявкам органов местного самоуправления. Они предназначены как для уборки общественных территорий, так и для жителей территорий, где организован мешковой сбор и вывоз ТКО. Выдача пакетов организуется органом местного самоуправления, получить их можно бесплатно в местных администрациях. В некоторых случаях выдачей мешков занимаются операторы по транспортированию ТКО: в Порхове бесплатные для населения пакеты выдаются на базе структурного подразделения ООО «Мехуборка Псков» на улице Урицкого, 82; в Пыталово — на ул. Чехова, 10.