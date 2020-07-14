Как жители Пскова обретают шоколадный загар уже в начале лета?

18:02, 14 июля 2020, ПАИ

Жители Пскова любят загорать на местных речных пляжах, однако не всем удаётся быстро обрести желаемый смуглый оттенок кожи естественным путём. Выглядеть красиво и по-летнему уже в начале пляжного сезона многим помогает специальная косметика для лица и тела с эффектом автозагара. Дадим несколько рекомендаций завсегдатаям городских пляжей, которые хотят добиться максимально стойкого и быстрого эффекта от кремов и бальзамов для автозагара.

Правильная подготовка кожи

Даже покупая лучшие средства для автозагара, можно добиться по-настоящему хорошего эффекта только при условии правильной подготовки кожи. Наносить косметику для искусственного загара следует не только на тело, но и на лицо, предварительно выровняв текстуру кожи с помощью отшелушивающих средств. Можно использовать скрабы для лица и тела, пилинги с микрочастицами и другую косметику, подобранную в соответствии с особенностями кожи. Помните: чем более гладкой будет кожа перед нанесением средств для автозагара, тем ровнее ляжет тон. Более того, правильная подготовка кожи лица и тела обеспечивает максимально стойкий и длительный результат – такой искусственный загар продержится больше месяца и не смоется ранее этого срока, поэтому можно смело выходить на псковские речные пляжи, не боясь, что искусственный загар выдаст себя неровным тоном или «пойдёт пятнами» при постепенном смывании.

Особая техника нанесения

Эффект от использования косметики для искусственного загара также сильно зависит от правильности нанесения кремов и лосьонов. Здесь определяющим критерием является равномерность нанесения и тщательность распределения средств для автозагара по всей площади кожи. Важно соблюдать примерно одинаковое количество нанесения средств на равные по площади участки тела, чтобы не столкнуться с эффектом неравномерного загара. Наносить косметику для быстрого обретения красивого загара следует круговыми втирающими движениями после предварительной подготовки кожи с помощью скрабов и пилингов. Не стоит переусердствовать с количеством средства – излишнее нанесение не пойдёт на пользу, а только может испортить всё дело, обеспечив ненужную чрезмерную насыщенность тона на определённых участках кожи. Если всё же было нанесено слишком много средства, следует удалить излишки крема или лосьона с помощью косметической салфетки или ватного диска.