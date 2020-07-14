Канализационные трубы на проспекте Ленина в Великих Луках могут рассыпаться в прах

19:26, 14 июля 2020, ПАИ

Коммуникации на проспекте Ленина в Великих Луках находятся в аварийном состоянии, особенно канализация. Об этом на встрече во дворе на Ленина, 37 с великолучанами заявил директор городского водоканала Евгений Шумайлов сегодня, 14 июля. На встрече обсуждался предварительный проект реконструкции проспекта Ленина. Сейчас проект находится на корректировке.

Евгений Шумайлов отметил, что реконструкция проспекта Ленина позволит не только привести в порядок дорожное полотно центральной магистрали, но и решить давнюю проблему - заменить все коммуникации, которые находятся в аварийном состоянии.

«Срок службы водопроводной трубы 40 лет. Возраст трубы на проспекте Ленина - более 60 лет, её техническое состояние аварийное. В ещё больше худшем состоянии находятся канализационные трубы, если их не поменять в ближайшие годы, то они могут рассыпаться в прах», - подчеркнул Евгений Шумайлов.

Канализационные сети идут по центру проспекта Ленина, а водопровод - под газоном центральной магистрали города. Деревья растут над водопроводными трубами и корнями разрушают их. Такая картина, как подчеркнул директор горводоканала, нередко наблюдается в разных частях Великих Лук. Корни рушат и ломают водопровод. Замена коммуникаций на некоторых участках потребуют спила ряда деревьев. Однако это не будет в таких масштабах, которые обрисованы в соцсетях. В ходе диалога с проектировщиками удалось сохранить 241 липу. Планируется спилить 171 дерево. Дополнительно на проспекте Ленина будут подсажены молодые липы, а также кустарники.

«Старые коммуникации будут поменяны на новые и сохранят свое местоположение. В работе будут использованы современные материалы. По водопроводу это - полиэтилен низкого давления, срок службы которого составляет как минимум 50 лет. А канализационные трубы будут из полиэтилена двойной изоляции: у этого материала баснословный срок службы, он выдерживает нагрузку весом в несколько танков», - заверил Евгений Шумайлов.

Реконструкцию планируется провести в два этапа. На первом будет приведен в порядок проспект Ленина от улицы Дьяконова до Октябрьского проспекта, а на втором - от Октябрьского проспекта до улицы Некрасова. Работы продлятся два года, сообщил первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Назимов.

Предварительный проект реконструкции проспекта Ленина предусматривает полную замену асфальтового покрытия на проезжей части и бордюра, всех коммуникаций и системы освещения. Будет реконструирована и пешеходная зона - тротуары будут вымощены плиткой.

Парковочных карманов, заявленных в старом проекте, не будет. А остановочные комплексы по дорожным нормам планируется перенести.

Не менее важным является и то, что будет проведено усиление грунта, что позволит в будущем избежать деформации дорожного полотна. И самое главное - не будет спила всех лип, как было заявлено в проекте пятилетней давности.

Как отметила член общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления Наталья Мельникова, предварительный проект реконструкции утвержден на 99,9%. «Возможно в проект добавятся некоторые детали, связанные с инженерными вопросами», - заметила Наталья Мельникова.

Доработанный проект будет готов к середине сентября текущего года, тогда же запланирована презентация окончательного варианта.

Великолукские депутаты предложили создать комиссию, которая будет отслеживать соответствие предварительного проекта с его окончательным вариантом. Кроме того, во время дворовых встреч прозвучала идея создания комиссионной группы, члены которой возьмутся за общественный контроль над ходом реконструкции центральной магистрали города.

Встречи общественников, депутатов и руководителей города с великолучанами будут проходить всю эту неделю. 15 июля пройдут три встречи - в 16:00 во дворе дома 45/29 по проспекту Ленина (магазин «ДНС»), в 17:00 во дворе дома 53 по проспекту Ленина и в 19:00 во дворе дома 42/34 по проспекту Ленина (магазин «Глобус»).