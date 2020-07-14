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Общество

Сроки реставрации Порховской крепости сорваны

Фото газеты "Порховский вестник"

Сроки реставрации Порховской крепости сорваны, сообщает газета «Порховский вестник». Речь об этом шла во время визита в крепость и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадима Нэдика и начальника отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия в комитете Алексея Наливко.

Субподрядчик на объекте сменился уже дважды, так как к качеству и темпам работ возникли серьезные претензии. Договор с генеральным подрядчиком также был расторгнут. Сейчас работы полностью остановились, но леса и перекрытия сохранены. Сейчас ведутся работы по определению нового генерального подрядчика.

«Объём выполненных работ мизерный, менее 10%, и есть претензии со стороны авторского надзора, есть моменты, которые нужно будет переделывать» - пояснил Вадим Нэдик. - Авторский надзор осуществляет известный архитектор Евгений Иванов, он здесь находился постоянно и даже обучал неквалифицированных работников, которых привлекал субподрядчик, как и что делать».

«Реставрация крепости является основополагающим и важным вопросом для порховичей, особенно в преддверии празднования 800-летия со дня рождения Невского, который наш город основал, - подчеркнул глава района Виктор Степанов. - Мы давно бились за начало реставрационных работ, дело сдвинулось. Начались работы. Но осенью погода сыграла не на руку субподрядчику – все материалы и строительный городок были залиты водой. После половодья всё приостановилось. Какую-то негативную роль сыграл коронавирус. В этой ситуации пострадали и рабочие, нанятые из Порхова, которые хотели заработать, но не получили оплату. Второй подрядчик зашёл быстро и так же быстро «потух». Неосвоенные деньги, 140 миллионов, по-прежнему находятся на счёте».

Глава района отметил, что вопрос реставрации крепости очень беспокоит местные власти. «Уже написаны письма в Минкульт РФ и губернатору Псковской области», - уточнил Виктор Степанов.

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